"Nella puntata di Report c'è un altro caso che riguarda Giuli. Darà forza a chi non lo ama dentro Fdi": la nuova anticipazione di Ranucci (Di giovedì 24 ottobre 2024) C'è "un altro caso che riguarda Giuli" Nella puntata di Report che andrà in onda domenica sera. A tre giorni dalla messa in onda, il giornalista Sigfrido Ranucci rivela che al centro dell'inchiesta della trasmissione non ci sarà solo la vicenda di Francesco Spano, il capo di gabinetto del ministero della Cultura che si è dimesso mercoledì. Ospite di Un giorno da pecora su Radio 1, il conduttore della trasmissione d'inchiesta ha spiegato che dopo il passo indietro di Span "aggiorneremo" il servizio "però continuo a dire che questa vicenda è una piccola parte di quello che noi diremo". Quindi ha anticipato: "C'è un altro caso che riguarda Giuli".

