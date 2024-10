Mourinho-show in Fenerbahçe-Manchester United: Onana lo fa impazzire, l'arbitro lo espelle (Di giovedì 24 ottobre 2024) Josè Mourinho show. Il vero protagonista dell`1-1 tra Fenerbahçe e Manchester United in Europa League è stato lui. Un`altra serata Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Josè. Il vero protagonista dell`1-1 train Europa League è stato lui. Un`altra serata

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mourinho show : “Posso ancora vincere il campionato 2017-18 e se succede dovranno pagarmi il bonus” - Mourinho non perde occasione per pungere i suoi ex rivali: "Se puniscono il City posso ancora avere la medaglia e dovranno pagarmi il bonus"Continua a leggere (Fanpage.it)

Ultime notizie Calcio Estero : parla Osimhen; United ko - Ten Hag sulla graticola - arriva Allegri?; show di Mourinho in Turchia - Tutte le ultime notizie più importanti del giorno nel Calcio Estero, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano il Calcio estero, gli eventi più significativi che ... (Calcionews24.com)

Ultime notizie Calcio Estero : parla Osimhen; United ko - Ten Hag sulla graticola - arriva Allegri?; show di Mourinho in Turchia - Tutte le ultime notizie più importanti del giorno nel Calcio Estero, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano il Calcio estero, gli eventi più significativi che ... (Calcionews24.com)

Ultime notizie Calcio Estero : parla Osimhen; United ko - Ten Hag sulla graticola - arriva Allegri?; show di Mourinho in Turchia - Tutte le ultime notizie più importanti del giorno nel Calcio Estero, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano il Calcio estero, gli eventi più significativi che ... (Calcionews24.com)