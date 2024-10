Ilrestodelcarlino.it - Le dimissioni di Bocchini: "Candidato ineleggibile, ci siamo venduti alla politica. Io, scomodo ma coerente"

(Di giovedì 24 ottobre 2024) di Sara Ferreri Pierluigi, se n’è andato sbattendo la porta da Confindustria Ancona. Cosa è accaduto? "Con la designazione del nuovoa presidente non c’erano più le condizioni perché potessi rimanere". Il suo successore sarà Diego Mingarelli, che ne pensa? "Che è unincandidabile che chiede di essere eletto essendo". Si spieghi meglio "Mingarelli, ai sensi dello Statuto di Confindustria, è incandidabile ed. Ha un provvedimento disciplinare a suo carico, per aver contravvenuto alle regole elettorali durante la sua campagnapresidenza nazionale di Piccola Industria di Confindustria nel 2022. A fronte di questo non ha opposto alcun ricorso. Motivo più che sufficiente, ai sensi dello Statuto, per non poter essere né candidabile né, tantomeno, eleggibile ad alcuna carica in Confindustria".