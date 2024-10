Lanazione.it - Fra tradizione e nuove tecnologie. La vendemmia della Tenuta Mariani: "Il problema resta la manodopera"

(Di giovedì 24 ottobre 2024) MASSACIUCCOLI Un equilibrio di sapori e odori, di natura e umanità, di un periodo, come quello, che porta con sé costumi e artigianati, spesso tramandati in famiglie, di una terra che ha visto i primi passi e i primi grappoli d’uva raccolti, come continua, negli anni, nonostante le difficoltà di estati secche e scarsa, il lavoro e la passione di chi, come Idoe la sua cantina, porta avanti un’usanza e un amore di una vita. Ido, com’è andata la? "Facciamo unaanticipata. Abbiamo cominciato dopo ferragosto con i bianchi e i rossi, fino ad arrivare al 15 settembre.