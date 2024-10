“E Tu Come Ci Stai”, Il Nuovo Singolo di Riccardo Ancillotti e Jampa Capolongo È Ora Disponibile su Tutte le Piattaforme (Di giovedì 24 ottobre 2024) “E Tu Come Ci Stai” è Ii Nuovo brano di Riccardo Ancillotti e Jampa Capolongo, finalmente fuori, su Tutte le Piattaforme. Riccardo Ancillotti e Jampa Capolongo Presentano il Nuovo Singolo “E Tu Come Ci Stai” Oggi 24 ottobre 2024 segna una data importante per la scena musicale con il lancio ufficiale di “E Tu Come Ci Stai”, il Nuovo Singolo dei cantautori Riccardo Ancillotti e Jampa Capolongo. Questo brano, ora Disponibile su Tutte le Piattaforme digitali, si distingue per la sua capacità di catturare sentimenti di vulnerabilità e la ricerca di connessione, temi universali che caratterizzano ognuno di noi nella vita di tutti i giorni. Ancillotti e Capolongo Lanciano Un Brano Ricco di Significato Il Singolo invita l’ascoltatore a riflettere su Come affrontiamo le sfide e le fasi di crescita personale. Spettacolo.periodicodaily.com - “E Tu Come Ci Stai”, Il Nuovo Singolo di Riccardo Ancillotti e Jampa Capolongo È Ora Disponibile su Tutte le Piattaforme Leggi tutta la notizia su Spettacolo.periodicodaily.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) “E TuCi” è Iibrano di, finalmente fuori, sulePresentano il“E TuCi” Oggi 24 ottobre 2024 segna una data importante per la scena musicale con il lancio ufficiale di “E TuCi”, ildei cantautori. Questo brano, orasuledigitali, si distingue per la sua capacità di catturare sentimenti di vulnerabilità e la ricerca di connessione, temi universali che caratterizzano ognuno di noi nella vita di tutti i giorni.Lanciano Un Brano Ricco di Significato Ilinvita l’ascoltatore a riflettere suaffrontiamo le sfide e le fasi di crescita personale.

