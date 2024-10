Sport.quotidiano.net - Consar, il piacere della vetta: "Tre di fila, tanta roba..."

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo 3 giornate, laè solitaria in testa alla classifica del campionato di A2. È un evento che non succedeva da 13 anni, ovvero dalla stagione 2010-11, quando poi la Marcegaglia di Antonio Babini ottenne la promozione in Superlega. La vittoria dell’altra sera nel posticipo contro Siena ha messo in vetrina il sestetto di coach Valentini, che si è affidato soprattutto ai fondamentali di seconda linea per sconfiggere una delle annunciate big. Proprio capitan Riccardo Goi ha fatto la sintesi: "Tre vittorie die tutte per 3-0 è. A inizio campionato le squadre non sono ancora amalgamate, compresa la nostra ovviamente. Non è facile raccapezzarsi, però, 3 vittorie consecutive fanno bene. È anche vero che Siena si è presentata senza Nelli, ma non è mai semplice affrontare squadre ambiziose e di valore.