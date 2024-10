Chi gioca, chi no: Koopmeiners, Maldini, Thauvin, Sanabria, Neres, Leao, Gudmundsson (Di giovedì 24 ottobre 2024) I casi più intricati e controversi della 9ª giornata di Serie A. Tra recuperi, dubbi, possibili forfait, turnover, vediamo insieme chi Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) I casi più intricati e controversi della 9ª giornata di Serie A. Tra recuperi, dubbi, possibili forfait, turnover, vediamo insieme chi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Juve Lazio: chi gioca al posto di Koopmeiners? Thiago Motta ha questa idea per il suo sostituto - Juve Lazio: chi giocherà al posto dell’infortunato e pertanto indisponibile Koopmeiners? Thiago Motta ha questa idea per sostituirlo domani sera Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfi ... (juventusnews24.com)

Juventus-Lazio, dopo Mckennie e Koopmeiners anche Fagioli out? Come cambia il centrocampo - Non solo Thiago Motta non recupererà nessun giocatore ad eccezione di Timothy Weah che potrebbe farcela ad esserci per la Lazio almeno in panchina, il rischio è che alla lista degli indisponibili si a ... (ilbianconero.com)

Juve, con la Lazio McKennie out e Fagioli a forte rischio. Tocca al predestinato Adzic? - Botta in Nazionale: Nicolò dovrebbe saltare Lazio e Stoccarda. Fuori causa pure Koopmeiners: si apre un'opportunità per l'esordio del montenegrino classe 2006 ... (gazzetta.it)