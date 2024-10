Cena con i funghi, la mattina si sente male mentre fa spesa: 80enne soccorsa a San Giorgio (Di giovedì 24 ottobre 2024) Cena con i funghi, poi si sente male al supermercato. È accaduto questa mattina a San Giorgio, dove i sanitari sono intervenuti per una 80enne. L’anziana, mentre stava facendo spesa, ha iniziato a manifestare segni di malessere, facendo subito scattare la richiesta di soccorso. Sul posto sono Ilpiacenza.it - Cena con i funghi, la mattina si sente male mentre fa spesa: 80enne soccorsa a San Giorgio Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)con i, poi sial supermercato. È accaduto questaa San, dove i sanitari sono intervenuti per una. L’anziana,stava facendo, ha iniziato a manifestare segni dissere, facendo subito scattare la richiesta di soccorso. Sul posto sono

