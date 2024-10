AEW/ROH: Chris Jericho di nuovo campione mondiale, decisivo l’aiuto di Big Bill (Di giovedì 24 ottobre 2024) Questa notte a Dynamite è tornato “protagonista” il titolo mondiale ROH, difeso da Mark Briscoe contro Chris Jericho in un Ladder War match. Briscoe ha concesso questo match a Jericho, nonostante lo avesse già battuto a WrestleDream un paio di settimane fa dopo una provocazione del canadese che ha tirato in mezzo il fratello Jay venuto a mancare oltre un anno e mezzo fa. Stipulazione decisamente a favore di Jericho quella di stanotte, con la possibilità di intervento dei suoi discepoli del Learning Tree e così è effettivamente stato. L’ha vinto Big Bill L’incontro è partito subito forte, con Briscoe che ha fatto schiantare Jericho su due tavoli posti a bordo ring. Le scale sono state subito usate anche come oggetti contundenti e Briscoe ha perso presto sangue dalla testa dopo un colpo. Zonawrestling.net - AEW/ROH: Chris Jericho di nuovo campione mondiale, decisivo l’aiuto di Big Bill Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Questa notte a Dynamite è tornato “protagonista” il titoloROH, difeso da Mark Briscoe controin un Ladder War match. Briscoe ha concesso questo match a, nonostante lo avesse già battuto a WrestleDream un paio di settimane fa dopo una provocazione del canadese che ha tirato in mezzo il fratello Jay venuto a mancare oltre un anno e mezzo fa. Stipulazione decisamente a favore diquella di stanotte, con la possibilità di intervento dei suoi discepoli del Learning Tree e così è effettivamente stato. L’ha vinto BigL’incontro è partito subito forte, con Briscoe che ha fatto schiantaresu due tavoli posti a bordo ring. Le scale sono state subito usate anche come oggetti contundenti e Briscoe ha perso presto sangue dalla testa dopo un colpo.

