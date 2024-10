Tpi.it - Sulle ali della speranza: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su Tpi.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)ali: trama, cast e streaming delsu Rai 1 Questa sera, mercoledì 23 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Rai 1 va in ondaali(On a Wing and a Prayer),(basato su una storia vera) del 2023 diretto da Sean McNamara che vede come protagonista Dennis Quaid. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Doug White, un uomo di 56 anni, assieme alla moglie e alle due figlie, stanno tornando con un volo in Louisiana, dopo aver partecipato al funerale del fratello di Doug. Poco dopo il decollo il pilota muore di attacco cardiaco e Doug, con l’aiutotorre di controllo, deve riuscire a pilotare l’aereo e salvare se stesso e la famiglia. Nel mentre la moglie e le figlie, appartenenti alla Chiesa di Cristo, pregano per un miracolo.