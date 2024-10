Slot rivela le difficoltà di Chiesa al Liverpool: “È deluso, ha trovato un’altra intensità” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Chiesa non sta trovando spazio al Liverpool e Slot ha provato a spiegare cosa non va: "Ha saltato l'intera preparazione del pre-campionato, non so quando tornerà" Fanpage.it - Slot rivela le difficoltà di Chiesa al Liverpool: “È deluso, ha trovato un’altra intensità” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)non sta trovando spazio alha provato a spiegare cosa non va: "Ha saltato l'intera preparazione del pre-campionato, non so quando tornerà"

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Hamann tells Liverpool to sign £72m Man Utd flop or Arsenal star to succeed Salah - Former Liverpool midfielder Didi Hamann thinks the Reds should sign Man Utd flop Jadon Sancho or Bukayo Saka as Mohamed Salah’s successor. (football365.com)

Slot rivela le difficoltà di Chiesa al Liverpool: “È deluso, ha trovato un’altra intensità” - Chiesa non sta trovando spazio al Liverpool e Slot ha provato a spiegare cosa non va: "Ha saltato l'intera preparazione del pre-campionato, non so ... (fanpage.it)

Chiesa in difficoltà, Slot è sicuro: “Il problema è il calcio italiano” - L'allenatore del Liverpool presenta in conferenza stampa il match di Champions League con il Lipsia ma a tenere banco è l'esiguo minutaggio dell'ex Juve in maglia Reds ... (corrieredellosport.it)