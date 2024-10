Reijnders accende il Milan. Il Brugge si illude e cede. Camarda, è già futuro (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Per una volta la partita va raccontata dalla fine, da quei trenta centimetri scovati dal Var al minuto ottantasette che hanno negato la prima storica e bellissima gioia a Francesco Camarda. Il ragazzo era andato altissimo a colpire di testa sul cross di Reijnders mettendo il pallone alle spalle di Mignolet, la tecnologia però non fa sconti. Ma per il giovanotto c’è un altro record che nessuno gli può togliere: a 16 anni e 226 giorni è stato il più giovane italiano a debuttare in Champions (sotto gli occhi di mamma e papà e pure di Luciano Spalletti) e questa "è l’emozione più bella della mia vita nonostante lo scherzo del Var. È una notte che ho sempre sognato da quando giocavo al parco. Orgoglioso del record". Sport.quotidiano.net - Reijnders accende il Milan. Il Brugge si illude e cede. Camarda, è già futuro Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Per una volta la partita va raccontata dalla fine, da quei trenta centimetri scovati dal Var al minuto ottantasette che hanno negato la prima storica e bellissima gioia a Francesco. Il ragazzo era andato altissimo a colpire di testa sul cross dimettendo il pallone alle spalle di Mignolet, la tecnologia però non fa sconti. Ma per il giovanotto c’è un altro record che nessuno gli può togliere: a 16 anni e 226 giorni è stato il più giovane italiano a debuttare in Champions (sotto gli occhi di mamma e papà e pure di Luciano Spalletti) e questa "è l’emozione più bella della mia vita nonostante lo scherzo del Var. È una notte che ho sempre sognato da quando giocavo al parco. Orgoglioso del record".

