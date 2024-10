Juventus ko contro lo Stoccarda, Motta senza giri di parole: “la responsabilità è mia” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La Juventus, nella giornata di ieri, ha subito la prima sconfitta stagionale contro lo Stoccarda nel match valido per la terza giornata di Champions League. “Perdere da sempre fastidio e non piace a nessuno. A questo livello dobbiamo digerirlo il prima possibile, si soffre una notte, magari un giorno, poi si va avanti. La partita è stata complicata dal primo minuto – ha dichiarato Thiago Motta – Abbiamo affrontato una squadra che gioca bene a calcio. Noi abbiamo sofferto in prima pressione, loro sono scappati col difensore di destra o con i due di sinistra. Quanto ti abbassi diventa difficile e noi abbiamo subito il loro gioco in gran parte del tempo. Abbiamo faticato ad uscire da dietro e quando eravamo alti loro si abbassano bene. Calcioweb.eu - Juventus ko contro lo Stoccarda, Motta senza giri di parole: “la responsabilità è mia” Leggi tutta la notizia su Calcioweb.eu (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La, nella giornata di ieri, ha subito la prima sconfitta stagionalelonel match valido per la terza giornata di Champions League. “Perdere da sempre fastidio e non piace a nessuno. A questo livello dobbiamo digerirlo il prima possibile, si soffre una notte, magari un giorno, poi si va avanti. La partita è stata complicata dal primo minuto – ha dichiarato Thiago– Abbiamo affrontato una squadra che gioca bene a calcio. Noi abbiamo sofferto in prima pressione, loro sono scappati col difensore di destra o con i due di sinistra. Quanto ti abbassi diventa difficile e noi abbiamo subito il loro gioco in gran parte del tempo. Abbiamo faticato ad uscire da dietro e quando eravamo alti loro si abbassano bene.

