Grave incidente a Senna Comasco: giovane motociclista incastrato sotto un’auto (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nel pomeriggio di mercoledì 23 ottobre 2024, intorno alle 15, si è verificato un Grave incidente in via Rovelli a Senna Comasco, frazione Navedano, tra un'auto e una moto. Il 17enne alla guida della moto è rimasto incastrato con le gambe sotto l'auto. I vigili del fuoco, grazie a speciali cuscini Quicomo.it - Grave incidente a Senna Comasco: giovane motociclista incastrato sotto un’auto Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nel pomeriggio di mercoledì 23 ottobre 2024, intorno alle 15, si è verificato unin via Rovelli a, frazione Navedano, tra un'auto e una moto. Il 17enne alla guida della moto è rimastocon le gambel'auto. I vigili del fuoco, grazie a speciali cuscini

