(Di mercoledì 23 ottobre 2024) In un interessante studio, il CIES ha confrontato i club di 49in tutto il mondo in base all’età media in cui i giocatori attualmente in squadra sono stati messi sotto contratto (escludendo i prodotti del settorele). Per quanto riguarda i top-5europei, al comando c’è locon una media di 21,80 anni, seguito da Brentford (22,32) e Lipsia (22,36). Quarto posto con 22,54 per il Chelsea, che infatti condivide la proprietà con lo(il consorzio BlueCo, guidato da Tedd Boehly). Lasquadrain classifica tra quelle che puntano suiè il, decimo con 23,17; seguono Bologna (13° con 23,46) e, più staccata, Lecce (30° con 24.36). Presenti in top 50 due big come Juventus e Milan, rispettivamente al 31° e al 42° posto, mentre c’è un po’ d’Italia anche negli ultimi posti di questa graduatoria.