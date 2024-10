Tentata rapina a un supermercato del centro, arrestato un 37enne: la dipendente lo aveva costretto alla fuga (Di martedì 22 ottobre 2024) Agenti della Polizia di Stato hanno dato esecuzione alla misura cautelare in carcere adottata con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, su conforme richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, a carico di un messinese di 37 anni Messinatoday.it - Tentata rapina a un supermercato del centro, arrestato un 37enne: la dipendente lo aveva costretto alla fuga Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Agenti della Polizia di Stato hanno dato esecuzionemisura cautelare in carcere adottata con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, su conforme richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, a carico di un messinese di 37 anni

