Sella serve fiducia Ma siamo vivi Delfino in Argentina salterà Brindisi

L'impressione che ad oggi Cento potesse avere un record di vinte e perse differente c'è, non solo nella testa dei tifosi ma anche in quella di staff, giocatori e dirigenza. La partita persa domenica con Torino fa parte della lista dei rimpianti e delle occasioni perse, un match che la Benedetto, con qualche sforzo in più, avrebbe potuto fare suo. Ma vuoi per le basse percentuali, vuoi per qualche disattenzione di troppo in difesa nei momenti topici della gara, che la quinta sconfitta in fila è diventata purtroppo un'amara realtà. E se vincere aiuta a vincere – un mese fa ormai l'ultimo e fin qui unico squillo con Livorno –, perdere fa l'effetto opposto.

Sella - serve qualcosa in più. E una svolta da Henderson - Accadrà così? Lo sapremo oggi, ma la sensazione anche in società è questa, e certo presentarsi a Bologna con una rotazione in meno nei piccoli non è esattamente la condizione ideale per tentare un colpaccio. p. Poi c’è la questione Henderson: ad oggi l’ex Verona e Latina non è in discussione, ma certo l’attenzione è massima su di lui, perchè al Pala Carnera si è toccato il fondo e Cento non può ... (Sport.quotidiano.net)