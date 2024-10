Salta la conferenza stampa di Meloni sulla Manovra, tutti i punti ancora da risolvere (Di martedì 22 ottobre 2024) L’attesa conferenza stampa della presidente del ConsiglioGiorgiaMeloni che avrebbe dovuto rivelare i dettagli dell’approdo della Manovra finanziaria in Parlamento è stata rinviata. Il testo preliminare è stato approvato dal Governo la scorsa settimana ma i dettagli tecnici stanno bloccando la legge di bilancio nei ministeri. Molti i problemi ancora da risolvere, sia sulla raccolta dei fondi che sulla spesa. La trattativa con le banche per il contributo da 3 miliardi di euro è ancora in corso, mentre i medici e gli infermieri continuano a protestare per le poche risorse destinate alla sanità. Anche Confindustria non ha ancora concluso le sue discussioni con l’esecutivo e sta dialogando su una possibile riforma dell’Ires. Quifinanza.it - Salta la conferenza stampa di Meloni sulla Manovra, tutti i punti ancora da risolvere Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L’attesadella presidente del ConsiglioGiorgiache avrebbe dovuto rivelare i dettagli dell’approdo dellafinanziaria in Parlamento è stata rinviata. Il testo preliminare è stato approvato dal Governo la scorsa settimana ma i dettagli tecnici stanno bloccando la legge di bilancio nei ministeri. Molti i problemida, siaraccolta dei fondi chespesa. La trattativa con le banche per il contributo da 3 miliardi di euro èin corso, mentre i medici e gli infermieri continuano a protestare per le poche risorse destinate alla sanità. Anche Confindustria non haconcluso le sue discussioni con l’esecutivo e sta dialogando su una possibile riforma dell’Ires.

