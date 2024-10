Salerno, sequestrati 470 mila euro a 4 imprenditori agricoli (Di martedì 22 ottobre 2024) 470mila euro sequestrati a 4 imprenditori agricoli Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura europea EPPO (european Public Prosecutor’s Office) – Ufficio di Napoli, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha eseguito un sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente per un valore pari ad oltre 470 mila euro, relativo a dei contributi di origine europea indebitamente percepiti da quattro imprenditori agricoli. Le indagini Le indagini hanno riguardato le provvidenze concesse ad alcuni “agricoltori” della provincia salernitana,nell’ambito del Piano Sviluppo Rurale Campania – c.d. “Progetto Integrato Giovani”.In particolare, sulla base della prospettazione accusatoria, allo stato avallata dal G.I.P. Zon.it - Salerno, sequestrati 470 mila euro a 4 imprenditori agricoli Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di martedì 22 ottobre 2024) 470a 4Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procurapea EPPO (pean Public Prosecutor’s Office) – Ufficio di Napoli, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale diha eseguito un sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente per un valore pari ad oltre 470, relativo a dei contributi di originepea indebitamente percepiti da quattro. Le indagini Le indagini hanno riguardato le provvidenze concesse ad alcuni “agricoltori” della provincia salernitana,nell’ambito del Piano Sviluppo Rurale Campania – c.d. “Progetto Integrato Giovani”.In particolare, sulla base della prospettazione accusatoria, allo stato avallata dal G.I.P.

