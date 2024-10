Oggi l’addio a Marco Gentili (Di martedì 22 ottobre 2024) Ultimo saluto Oggi a Marco Gentili tragicamente morto a 68 anni in quei boschi a lui ben noti e dove amava fare passeggiate a contatto con la natura, tradito da un colpo di fucile certamente inconsapevole. Marco aveva da pochi anni ristrutturato la casa paterna e raggiunta la pensione, aveva lasciato Reggio Emilia per il suo paese, Leguigno, dove aveva ritrovato tanti suoi amici che anche ieri sera hanno partecipato, in lacrime, ad una fiaccolata di commiato lungo quel breve tratto di strada, ben noto a Marco, che va dalla sua casa alla chiesa di Leguigno. E’ lì che si sono dati appuntamento ieri sera alle 20 tutti gli abitanti del paese per la recita di un rosario di suffragio per il caro amico Marco, per unirsi nella preghiera e nel dolore con i familiari condividendo il peso di una disgrazia inaspettata che ha lasciato tutti senza parole. Ilrestodelcarlino.it - Oggi l’addio a Marco Gentili Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ultimo salutotragicamente morto a 68 anni in quei boschi a lui ben noti e dove amava fare passeggiate a contatto con la natura, tradito da un colpo di fucile certamente inconsapevole.aveva da pochi anni ristrutturato la casa paterna e raggiunta la pensione, aveva lasciato Reggio Emilia per il suo paese, Leguigno, dove aveva ritrovato tanti suoi amici che anche ieri sera hanno partecipato, in lacrime, ad una fiaccolata di commiato lungo quel breve tratto di strada, ben noto a, che va dalla sua casa alla chiesa di Leguigno. E’ lì che si sono dati appuntamento ieri sera alle 20 tutti gli abitanti del paese per la recita di un rosario di suffragio per il caro amico, per unirsi nella preghiera e nel dolore con i familiari condividendo il peso di una disgrazia inaspettata che ha lasciato tutti senza parole.

