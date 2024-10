Modifiche alla viabilità a Pescara in vista del G7: ecco le nuove disposizioni per i residenti (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Con l’inizio del G7 a Pescara, da oggi fino al 24 ottobre, sono state adottate misure importanti riguardanti la viabilità per garantire la sicurezza durante l’evento internazionale. Queste Modifiche interessano in particolare l’accesso di residenti e visitatori alle aree in cui si svolgeranno i vari appuntamenti della conferenza. Le informazioni sui cambiamenti apportati sono state aggiornate e possono influenzare la mobilità di molti cittadini. Cambiamenti nelle zone di massima sicurezza L’amministrazione comunale ha definito cinque zone rosse, all’interno delle quali le restrizioni al transito sono particolarmente rigorose. Fino ad ora, i residenti avevano ricevuto conferma della possibilità di accedere ai propri garage e posti auto. Gaeta.it - Modifiche alla viabilità a Pescara in vista del G7: ecco le nuove disposizioni per i residenti Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Con l’inizio del G7 a, da oggi fino al 24 ottobre, sono state adottate misure importanti riguardanti laper garantire la sicurezza durante l’evento internazionale. Questeinteressano in particolare l’accesso die visitatori alle aree in cui si svolgeranno i vari appuntamenti della conferenza. Le informazioni sui cambiamenti apportati sono state aggiornate e possono influenzare la mobilità di molti cittadini. Cambiamenti nelle zone di massima sicurezza L’amministrazione comunale ha definito cinque zone rosse, all’interno delle quali le restrizioni al transito sono particolarmente rigorose. Fino ad ora, iavevano ricevuto conferma della possibilità di accedere ai propri garage e posti auto.

