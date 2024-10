Milan, Camarda: "E' il giorno più bello della mia vita. La rete annullata? Il VAR mi ha fatto uno scherzo..." (Di martedì 22 ottobre 2024) Francesco Camarda, dopo essere diventato il più giovane italiano a esordire in Champions League, ha parlato a Sky Sport: `Il record mi dà Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 22 ottobre 2024) Francesco, dopo essere diventato il più giovane italiano a esordire in Champions League, ha parlato a Sky Sport: `Il record mi dà

Milan-Bruges 3-1 - apre Pulisic e chiude Reijnders : primi punti in Champions - record Camarda - Sul corner a rientrare di Pulisic, infatti, Morata e Gabbia saltano, ma sfiorano soltanto la sfera: complice la "sfarfallata" di Mignolet, così, lo statunitense firma il suo settimo gol stagionale. Stesso esito: palla al centro per la sentenza Reijnders. La svolta L'aria cambia, eccome: anche perché pestone su Reijnders di Onyeka è scovato dal var e vale il rosso per il centrocampista del ... (Sport.quotidiano.net)