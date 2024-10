Incendio nella ditta di legnami, fiamme alte visibili a chilometri. Danni pesantissimi (Di martedì 22 ottobre 2024) Sansepolcro (Arezzo), 22 ottobre 2024 – fiamme altissime visibili a chilometri nell’Incendio che ha devastato un capannone della Donati legnami di Sansepolcro. Sul posto hanno lavorato per tutta la notte squadre dei vigili del fuoco che sono giunte dal comando di Arezzo e dal distaccamento di Sansepolcro, alle quali si sono aggiunti rinforzi arrivati da Siena, Prato, Firenze e Perugia. Ma anche da Pistoia, Forlì e Cesena. Le fiamme hanno riguardato in particolare un capannone dove si trovano ingenti quantitativi di legnami. Il materiale ha fatto sì che il rogo assumesse fin da subito proporzioni importanti, tanto da impegnare a lungo i pompieri. Da capire le origini dell'Incendio che ha provocato pesanti Danni. Sul posto insieme ai vigili del fuoco anche i carabinieri. Lanazione.it - Incendio nella ditta di legnami, fiamme alte visibili a chilometri. Danni pesantissimi Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Sansepolcro (Arezzo), 22 ottobre 2024 –altissimenell’che ha devastato un capannone della Donatidi Sansepolcro. Sul posto hanno lavorato per tutta la notte squadre dei vigili del fuoco che sono giunte dal comando di Arezzo e dal distaccamento di Sansepolcro, alle quali si sono aggiunti rinforzi arrivati da Siena, Prato, Firenze e Perugia. Ma anche da Pistoia, Forlì e Cesena. Lehanno riguardato in particolare un capannone dove si trovano ingenti quantitativi di. Il materiale ha fatto sì che il rogo assumesse fin da subito proporzioni importanti, tanto da impegnare a lungo i pompieri. Da capire le origini dell'che ha provocato pesanti. Sul posto insieme ai vigili del fuoco anche i carabinieri.

