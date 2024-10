Impagnatiello come Alessia Pifferi: la diagnosi di alessitimia. Cos’è (Di martedì 22 ottobre 2024) Ci sono dei risvolti sul caso di Senago. Gli esperti incaricati dalla Corte d’Assise di eseguire la perizia psichiatrica su Alessandro Impagnatiello, l’uomo che ha confessato l’omicidio di Giulia Tramontano, hanno diagnosticato al killer la alessitimia, la stessa condizione di Alessia Pifferi, la donna che aveva lasciato morire di stenti sua figlia, Diana. Si tratta di una patologia in grado di modificare la capacità di provare e riconoscere le proprie emozioni con conseguenze sulla sfera comportamentale. Leggi anche: Alessia Pifferi, la Corte d’Assise di Milano si è espressa: “Reato di elevatissima gravità umana” Le persone affette da alessitimia manifestano vari sintomi, tra cui: Incapacità di distinguere le emozioni dalle sensazioni fisiche. Ridotta empatia e difficoltà a mettersi nei panni degli altri. Thesocialpost.it - Impagnatiello come Alessia Pifferi: la diagnosi di alessitimia. Cos’è Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ci sono dei risvolti sul caso di Senago. Gli esperti incaricati dalla Corte d’Assise di eseguire la perizia psichiatrica su Alessandro, l’uomo che ha confessato l’omicidio di Giulia Tramontano, hanno diagnosticato al killer la, la stessa condizione di, la donna che aveva lasciato morire di stenti sua figlia, Diana. Si tratta di una patologia in grado di modificare la capacità di provare e riconoscere le proprie emozioni con conseguenze sulla sfera comportamentale. Leggi anche:, la Corte d’Assise di Milano si è espressa: “Reato di elevatissima gravità umana” Le persone affette damanifestano vari sintomi, tra cui: Incapacità di distinguere le emozioni dalle sensazioni fisiche. Ridotta empatia e difficoltà a mettersi nei panni degli altri.

