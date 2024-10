Ilaria Salis, Ungheria chiede la revoca dell’immunità al Parlamento europeo (Di martedì 22 ottobre 2024) Budapest chiede che venga revocata l’immunità parlamentare a Ilaria Salis. Ad annunciarlo per prima è stata la stessa deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, seguita dalla presidente dell’Eurocamera Roberta Metsola. “Ho ricevuto una richiesta dalle autorità competenti in Ungheria per la revoca dell’immunità parlamentare di Ilaria Salis. Tale richiesta è stata inoltrata alla Commissione per gli affari giuridici“, ha detto la numero uno di Strasburgo. Salis: “È tempo di mobilitarsi” “Non è una coincidenza che la trasmissione della richiesta al Parlamento sia avvenuta il 10 ottobre, il giorno successivo al mio intervento in Plenaria sulla presidenza ungherese, quando ho criticato duramente l’operato di Orban. Evidentemente, i tiranni faticano a digerire le critiche”, ha affermato l’eurodeputata di Avs in una nota. Lapresse.it - Ilaria Salis, Ungheria chiede la revoca dell’immunità al Parlamento europeo Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Budapestche vengata l’immunità parlamentare a. Ad annunciarlo per prima è stata la stessa deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, seguita dalla presidente dell’Eurocamera Roberta Metsola. “Ho ricevuto una richiesta dalle autorità competenti inper laparlamentare di. Tale richiesta è stata inoltrata alla Commissione per gli affari giuridici“, ha detto la numero uno di Strasburgo.: “È tempo di mobilitarsi” “Non è una coincidenza che la trasmissione della richiesta alsia avvenuta il 10 ottobre, il giorno successivo al mio intervento in Plenaria sulla presidenza ungherese, quando ho criticato duramente l’operato di Orban. Evidentemente, i tiranni faticano a digerire le critiche”, ha affermato l’eurodeputata di Avs in una nota.

