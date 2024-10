Hot parade (Di martedì 22 ottobre 2024) Sale: Maria Rosaria Boccia. Ci sono inchieste che sono guai passati. Ci sono inchieste poi che sono medaglie. Ci sono altre inchieste, che, invece, sono denaro contante o, quantomeno, un’improvvida regalìa di immeritata visibilità . Aridaje con Maria Rosaria Boccia, indagata a Pisa per truffa. Questa è la paladina della sinistra italiana, la voce della denuncia Hot parade L'Identità . Lidentita.it - Hot parade Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Sale: Maria Rosaria Boccia. Ci sono inchieste che sono guai passati. Ci sono inchieste poi che sono medaglie. Ci sono altre inchieste, che, invece, sono denaro contante o, quantomeno, un’improvvida regalìa di immeritata visibilità . Aridaje con Maria Rosaria Boccia, indagata a Pisa per truffa. Questa è la paladina della sinistra italiana, la voce della denuncia HotL'Identità .

