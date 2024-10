Metropolitanmagazine.it - Grande Fratello, dopo la puntata Javier si sfoga su Shaila e spunta una rivelazione: ” Senza microfono mi ha detto neghiamo di esserci baciati”

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di martedì 22 ottobre 2024)l’ultimadelsi èto sucon gli altri coinquilini. Il ventinovenne è apparso deluso dal comportamento dell’ex velina che, archiviata la conoscenza con Lorenzo Spolverato, ha confessato di non volerlo aspettare fuori dalla Casa. GF,unadisula messa in onda dell’ultimadel, è rimasto abbastanza amareggiato dal comportamento die durante la notte si èto con gli altri coinquilini. “Mi sento preso in giro, Se una è confusa non si sbilancia in questo modo verso di me. Io sapevo di essere più avanti, non ho preteso di sentirmi dire ti amo. Però nemmeno questo comportamento che ha avuto, mi ha voltato le spalle. Cosa devo pensare? Che ha recitato tutto il tempo”. Ma non è tutto., nel pomeriggio, ha anche fatto unasuGatta.