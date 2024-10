Inter-news.it - Giuntoli: «Infortunio Douglas Luiz? Ecco cosa gli è successo»

(Di martedì 22 ottobre 2024) Nel prepartita di Juventus-Stoccarda, il Direttore Sportivo Cristianoha parlato a Sky Sport. Inevitabile la domanda sulle condizioni di, uscito per un problema nel riscaldamento. Con la gara dell’Inter in vista FORFAIT – Cristianocerca di versare acqua sul fuoco relativamente alle preoccupazioni dei tifosi bianconeri su. Andiamo con ordine: nel riscaldamento di Juventus-Stoccarda, il centrocampista brasiliano ha dovuto abbandonare il campo per un non meglio precisato problema fisico. Il tutto a pochi giorni dallo scontro diretto di San Siro (in programma domenica) contro l’Inter di Simone Inzaghi. Il Direttore Sportivo del club bianconero ha parlato proprio della situazione legata al giocatore, fornendo gli ultimi aggiornamenti: «Ha avuto un piccolo dolore, per precauzione i medici lo hanno fermato.