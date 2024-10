G7, Tajani presiede a Pescara riunione ministri sviluppo (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ott. (Adnkronos) - Prende il via oggi a Pescara la riunione dei ministri dello sviluppo del G7 (22-24 ottobre), che verrà presieduta dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio Tajani. "Siamo pronti a dare avvio alla terza riunione ministeriale G7 di competenza del Ministero degli Affari Esteri" ha dichiarato il Vice Presidente Tajani che ha evidenziato che "la cooperazione allo sviluppo costituisce uno strumento straordinario di pace, crescita e stabilità: temi che abbiamo posto al centro della Presidenza italiana del G7". "Si tratterà di tre intense e articolate giornate di lavori, che consentiranno di confrontarci sulle sfide globali con i nostri partner del G7, vari Paesi ospiti, il settore privato e le organizzazioni internazionali" ha concluso il Ministro. Liberoquotidiano.it - G7, Tajani presiede a Pescara riunione ministri sviluppo Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ott. (Adnkronos) - Prende il via oggi aladeidellodel G7 (22-24 ottobre), che verrà presieduta dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio. "Siamo pronti a dare avvio alla terzaministeriale G7 di competenza del Ministero degli Affari Esteri" ha dichiarato il Vice Presidenteche ha evidenziato che "la cooperazione allocostituisce uno strumento straordinario di pace, crescita e stabilità: temi che abbiamo posto al centro della Presidenza italiana del G7". "Si tratterà di tre intense e articolate giornate di lavori, che consentiranno di confrontarci sulle sfide globali con i nostri partner del G7, vari Paesi ospiti, il settore privato e le organizzazioni internazionali" ha concluso il Ministro.

