Primacampania.it - Crede che sia l’amante della moglie e prova ad ucciderlo investendolo

Leggi tutta la notizia su Primacampania.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) NAPOLI – Un uomo ha tentato di uccidere il presunto amantedeliberatamente con la propria auto. L’episodio, avvenuto l’8 luglio 2021 a Napoli, si è concluso con l’esecuzione ieri di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 41enne, già detenuto per altre cause. L’accusato avrebbe investito la vittima, che era a bordo di un motoveicolo, causandogli gravi lesioni. Le indagini condotte dagli inquirenti hanno escluso la possibilità di un incidente, portando alla luce il vero movente del gesto: la convinzione che l’uomo avesse una relazione con ladell’aggressore. L’ordinanza è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli, che ha ritenuto fondati gli elementi raccolti contro il 41enne.