Cocaina rosa, cos'è e quali sono i pericolosi e imprevedibili effetti sull'organismo (Di martedì 22 ottobre 2024) Nata in Colombia, si tratta di una miscela di droghe con una polvere alimentare colorata che può causare danni cardiovascolari e cognitivi

Cocaina rosa - è boom tra minorenni a Roma. L'allarme degli esperti : "Effetti devastanti" - Viene genericamente chiamata “cocaina rosa” per via del suo colore ottenuto aggiungendo un colorante alimentare, anche se con la più comune polvere bianca ha poco a che fare: si tratta, invece, di feniletilamina di laboratorio (2C-B), una nuova sostanza di laboratorio che, pur sniffata come la cocaina, ha effetti molto più potenti e pericolosi. (Tg24.sky.it)

Cos'è la “cocaina rosa” - la nuova droga dei giovanissimi assunta anche da Liam Payne prima di morire - In Colombia, la tusi – come viene chiamata - è la quinta droga più diffusa ed è presente nella lista delle droghe da esportazione. Sintetizzata per la prima volta da Alexander Shulgin nel 1974 ma la variante moderna è emersa intorno al 2010 in Colombia ed è una versione contraffatta. Lo stesso Liam Payne, l'ex membro dei One Direction morto la scorsa settimana precipitando da un palazzo di Buenos ... (Agi.it)

Cocaina rosa - la nuova droga dei ricchi : è allarme nella Roma bene - Costa 400 euro al grammo e viene nascosta spesso nelle lampade di sale, dove gli spacciatori riescono a farne entrare fino a 500 grammi per volta. (Vanityfair.it)