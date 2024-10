Cinema, media: Harvey Weinstein ha il cancro al midollo osseo (Di martedì 22 ottobre 2024) Harvey Weinstein ha una forma di cancro al midollo osseo . Secondo i media statunitensi, un mese dopo essere stato incriminato per una nuova serie di reati sessuali, l’ex produttore Cinematografico travolto dal #metoo, oggi 72enne, è affetto da leucemia mieloide cronica e si sta sottoponendo a cure in una prigione di New York. La diagnosi arriva dopo una lunga serie di problemi di salute per l’ex Feedpress.me - Cinema, media: Harvey Weinstein ha il cancro al midollo osseo Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di martedì 22 ottobre 2024)ha una forma dial. Secondo istatunitensi, un mese dopo essere stato incriminato per una nuova serie di reati sessuali, l’ex produttoretografico travolto dal #metoo, oggi 72enne, è affetto da leucemia mieloide cronica e si sta sottoponendo a cure in una prigione di New York. La diagnosi arriva dopo una lunga serie di problemi di salute per l’ex

