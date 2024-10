Calciomercato.it - “Carriera finita”: Juventus-Stoccarda, succede tutto nel primo tempo

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Lain campo contro lo, ma un calciatore di Thiago Motta non attira i complimenti dei tifosi: “È un insulto” Match equilibrato traall’Allianz Stadium per la terza giornata di Champions League. I bianconeri vogliono continuare la striscia positiva che ha portato sei punti nelle prime due partite e sperano nel tris. Thiago Motta (LaPresse) – Calciomercato.itThiago Motta ha diversi calciatori assenti e nel riscaldamento si è aggiunto anche Douglas Luiz vittima di un fastidio muscolare e sostituito da Thuram in mezzo al campo. Dopo un avvio di marca tedesca, con qualche azione potenzialmente pericolosa, piano piano la Juve sta provando ad uscire fuori, pur non avendo creato particolari problemi a Nubel e alla retroguardia dello