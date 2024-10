Borsa | Milano -08% riduce cali con l' Europa dopo Wall street

Borsa: Milano (-0,8%) riduce cali con l'Europa dopo Wall street (Di martedì 22 ottobre 2024) Mercati azionari del Vecchio continente deboli ma in contenimento delle perdite dopo l'avvio di Wall street: la Borsa di Milano segna un calo dello 0,8%, seguita da Madrid (-0,6%) e Amsterdam, che cede lo 0,3%. In ribasso dello 0,2% Londra e Parigi, con Francoforte che tenta di raggiungere la parità . dopo le tensioni di ieri, calma sui titoli di Stato, con lo spread tra Italia e Germania a 123 punti base e il rendimento del Btp a 10 anni al 3,52%. Euro piatto a 1,08 contro il dollaro. Tra le materie prime l'oro resta ai massimi sopra quota 2.750 dollari l'oncia, con gas e petrolio in aumento entrambi intorno al punto percentuale rispettivamente poco sopra i 40 euro al Megawattora e i 70 dollari al barile. Quotidiano.net - Borsa: Milano (-0,8%) riduce cali con l'Europa dopo Wall street Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Mercati azionari del Vecchio continente deboli ma in contenimento delle perditel'avvio di: ladisegna un calo dello 0,8%, seguita da Madrid (-0,6%) e Amsterdam, che cede lo 0,3%. In ribasso dello 0,2% Londra e Parigi, con Francoforte che tenta di raggiungere la parità .le tensioni di ieri, calma sui titoli di Stato, con lo spread tra Italia e Germania a 123 punti base e il rendimento del Btp a 10 anni al 3,52%. Euro piatto a 1,08 contro il dollaro. Tra le materie prime l'oro resta ai massimi sopra quota 2.750 dollari l'oncia, con gas e petrolio in aumento entrambi intorno al punto percentuale rispettivamente poco sopra i 40 euro al Megawattora e i 70 dollari al barile.

Borsa : l'Europa peggiora con Milano a -1% - lo spread a 124 punti - Tra le altre Piazze, Francoforte flette dello 0,23%, Parigi dello 0,7% , Londra dello 0,64%. In peggioramento i listini europei a metà seduta, in una giornata senza grandi dati macro mentre la lente è alle prossime mosse della Fed e alle presidenziali Usa tra due settimane. Si allarga lo spread tra Btp e Bund che punta i 124 punti. (Quotidiano.net)

Borsa : Milano in calo dello 0 - 4% - pesano le utility - 814 punti con le utility sotto pressione. Salgono poi Leonardo (+1,35%) St (+1,13%). Sempre al 3,53% il rendimento del decennale italiano. Il Ftse Mib cede lo 0,4% a 34. La Borsa di Milano si muove in calo, così come il resto dell'Europa, con la lente sulla stagione delle trimestrali, in corso negli Stati Uniti e alle porte nel Vecchio Continente. (Quotidiano.net)

Borsa : Milano debole con l'Europa aspetta le trimestrali Usa - Notevole il rialzo dei rendimenti dei bond soprattutto italiani, spagnoli, portoghesi e francesi, i cui tassi sono saliti a doppia cifra. . Anche lo spread dei confronti del Bund tedesco a pari scadenza alla fine della scorsa settimana era ai minimi recenti, esattamente dal novembre 2021. Secondo gli analisti, si è trattato di un rimbalzo rispetto a questi livelli molto bassi, favorito dalla ... (Quotidiano.net)