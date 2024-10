Baby Gang assolto dall'accusa di rapina: «Non è la stravagante impresa di un ricco rapper disturbato» (Di martedì 22 ottobre 2024) Il «riconoscimento» fotografico da parte delle presunte vittime si è rivelato «del tutto inaffidabile» e non sono stati «minimamente» effettuati Ilmattino.it - Baby Gang assolto dall'accusa di rapina: «Non è la stravagante impresa di un ricco rapper disturbato» Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il «riconoscimento» fotografico da parte delle presunte vittime si è rivelato «del tutto inaffidabile» e non sono stati «minimamente» effettuati

Perché i giudici di Milano hanno assolto il trapper Baby Gang dall’accusa di rapina - Il trapper Baby Gang è stato assolto dall'accusa di aver rapinato due ragazzi a Vignate e di aver commesso un'altra rapina a Piazza Vetra a Milano: in queste ore sono state depositate le motivazioni della sentenza che spiegano il motivo.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Baby Gang assolto in appello - cosi i giudici di Milano hanno motivato la sentenza per il trapper - Quel giorno il cantante era da un’altra parte, ha sempre sostenuto la difesa, e stava andando a Rimini ad esibirsi. Un quadro probatorio lacunoso, secondo la Corte, per il quale non serve neanche approfondire l’argomento difensivo che sosteneva che il trapper non avesse un “movente” per compiere la rapina, anche perché aveva appena firmato “un contratto assai remunerativo” con una major. (Ilfattoquotidiano.it)

Baby Gang assolto in Appello : "Rapina non è impresa da ricco rapper disturbato"