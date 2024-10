Alimentazione, lo studio: “La ricerca del gusto guida le scelte di acquisto per il 94% degli italiani” (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – La ricerca del gusto guida le scelte degli italiani: quasi la totalità (il 94%) lo considera un driver di acquisto importante o molto importante. Anche provenienza locale (85%) e Km0 (78%) sono molto rilevanti per gli intervistati, che li associano a freschezza, supporto all’economia del territorio e minor inquinamento. La sostenibilità, infatti, gioca Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ladelle: quasi la totalità (il 94%) lo considera un driver diimportante o molto importante. Anche provenienza locale (85%) e Km0 (78%) sono molto rilevanti per gli intervistati, che li associano a freschezza, supporto all’economia del territorio e minor inquinamento. La sostenibilità, infatti, gioca

Gusto e sostenibilità : le nuove preferenze alimentari degli italiani secondo la ricerca Swg per Carrefour - La predilezione per la cucina italiana è forte: il 87% degli intervistati ritiene che essa rappresenti la forma alimentare più appagante, mentre solo il 13% opta per alternative come il fast food, le cucine etniche o le scelte vegane e vegetariane. Carrefour si è impegnata a garantire che l’80% dei prodotti a marchio Carrefour sia di origine italiana, con un’ulteriore astrazione dalla filiera ... (Gaeta.it)