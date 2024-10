Affitti brevi, il termine per il Cin spostato a gennaio 2025 (Di martedì 22 ottobre 2024) «Per garantire una transizione più efficace e supportare le imprese nel passaggio alle nuove disposizioni, il ministero ha prorogato i termini per l'adeguamento fino a gennaio 2025, anche al fine di evitare di incorre in sanzioni come previsto dalla riforma. Ancora una volta questo Governo porta avanti le proprie azioni ascoltando il settore e venendo incontro alle sue esigenze». Lo rende noto la Feedpress.me - Affitti brevi, il termine per il Cin spostato a gennaio 2025 Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di martedì 22 ottobre 2024) «Per garantire una transizione più efficace e supportare le imprese nel passaggio alle nuove disposizioni, il ministero ha prorogato i termini per l'adeguamento fino a, anche al fine di evitare di incorre in sanzioni come previsto dalla riforma. Ancora una volta questo Governo porta avanti le proprie azioni ascoltando il settore e venendo incontro alle sue esigenze». Lo rende noto la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Affitti brevi - arriva la proroga a gennaio 2025 per la richiesta del Cin - Due mesi in più per richiedere il Cin Chi gestisce affitti brevi e turistici avrà quindi due mesi di tempo in più: inizialmente la data ultima per richiedere il Cin era prevista per il 2 novembre e si concedevano due mesi in più solo a coloro che erano già in possesso di un codice regionale e provinciale. (Quifinanza.it)

Proroga fino a gennaio 2025 per gli affitti brevi : le nuove disposizioni del ministero del Turismo - La proroga fino a gennaio 2025 non rappresenta solo una semplice estensione temporale, ma è anche una testimonianza dell’impegno del governo a stimolare un dialogo costruttivo con le parti interessate. In un mercato in forte espansione, caratterizzato da una considerevole concorrenza e da una continua evoluzione delle preferenze dei consumatori, è fondamentale che gli imprenditori possano ... (Gaeta.it)

Bonifici istantanei - per davvero. Dal 9 gennaio 2025 cambiano le regole - Verso e da quali Paesi si possono fare bonifici istantanei I Paesi che possono effettuare e ricevere bonifici istantanei sono quelli inseriti nella cosiddetta area Sepa-Single Euro Payments Area: si tratta appunto di un’area unica in cui le transazioni in euro sono eseguite secondo standard uniformi. (Quifinanza.it)