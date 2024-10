Quifinanza.it - Spread BTP ai minimi da tre anni: effetto Bce, Manovra e agenzie di rating

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Loitaliano è caduto aida tre, mentre proseguono gli acquisti di BTP, facendo scendere il relativo rendimento. E’ l’del riconoscimento della maggiore credibilità del Paese, sancita dai giudizi delledi, in risposta ad un mix di fattori che hanno a che vedere con la politica economica, l’andamento dell’economia e dell’inflazione e la strategia della Bce.aidal periodo “Draghi” Loha riaperto oggi a 117 punti, il livello più basso dal 2021, periodo dell’insediamento del Governo di Mario Draghi. In quel periodo, la credibilità dell’Italia, guidata dall’ex governatore della Banca d’Italia e ex Presidente della Bce, era schizzata alle stelle e losi era portato attorno ai 120 punti, livello che ora è stato bucato al ribasso.