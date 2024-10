Gaeta.it - Royal Caribbean presenta le crociere Eurovision 2025: partenza da diverse città europee

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitterha annunciato una nuova serie dia temaSong Contest per il, promettendo un’esperienza indimenticabile per gli appassionati del festival musicale. Lepartiranno rispettivamente da Barcellona l’11 maggio, da Civitavecchia il 15 maggio e da Southampton il 18 giugno. Questi itinerari saranno a bordo di due delle navi di punta della compagnia: l’ampliata Allure of the Seas nel Mediterraneo e la Independence of the Seas nei mari del Nord. Giorni di festa e celebrazione a bordo delle navi A bordo di Allure of the Seas, i partecipanti avranno l’opportunità di unirsi al Grand Final Viewing Party dell’Song Contest. Questa esperienza permetterà ai fan di assistere alla competizione in un ambiente festoso e vibrante.