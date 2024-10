Rischio salmonella: richiamata salsiccia Luganega. L’allerta del Ministero: “Non consumatela” (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'allerta alimentare riguarda un lotto di Luganega stagionata a marchio Meggio dal 1962. La ragione indicata sull’avviso di richiamo per Rischio microbiologico è la possibile presenza di salmonella spp. Fanpage.it - Rischio salmonella: richiamata salsiccia Luganega. L’allerta del Ministero: “Non consumatela” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'allerta alimentare riguarda un lotto distagionata a marchio Meggio dal 1962. La ragione indicata sull’avviso di richiamo permicrobiologico è la possibile presenza dispp.

