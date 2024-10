Mattarella sottolinea l’importanza della collaborazione istituzionale e della sostenibilità ambientale in occasione del Festival delle Regioni (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Festival delle Regioni e delle Province autonome, che si svolge a Bari, ha offerto un’importante occasione di riflessione e dibattito su temi fondamentali per il futuro delle comunità locali. Durante l’evento, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rilasciato un discorso che ha richiamato l’attenzione sul dovere delle istituzioni, incluse le Regioni, a garantire il benessere collettivo. Le dichiarazioni hanno risuonato profondamente nel contesto del Festival, ricevendo consensi da numerosi partecipanti, inclusi esponenti politici e leaders del settore. Il dovere delle istituzioni nella protezione dei cittadini Nel suo intervento, il presidente Mattarella ha enfatizzato la responsabilità delle istituzioni nel rispondere alle necessità della collettività. Gaeta.it - Mattarella sottolinea l’importanza della collaborazione istituzionale e della sostenibilità ambientale in occasione del Festival delle Regioni Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter IlProvince autonome, che si svolge a Bari, ha offerto un’importantedi riflessione e dibattito su temi fondamentali per il futurocomunità locali. Durante l’evento, il presidenteRepubblica, Sergio, ha rilasciato un discorso che ha richiamato l’attenzione sul dovereistituzioni, incluse le, a garantire il benessere collettivo. Le dichiarazioni hanno risuonato profondamente nel contesto del, ricevendo consensi da numerosi partecipanti, inclusi esponenti politici e leaders del settore. Il dovereistituzioni nella protezione dei cittadini Nel suo intervento, il presidenteha enfatizzato la responsabilitàistituzioni nel rispondere alle necessitàcollettività.

