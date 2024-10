Gaeta.it - L’indagine sulla morte di Daniele D’Amato: possibile scudo penale per i medici coinvolti

(Di lunedì 21 ottobre 2024) La tragicadi, zio della campionessa olimpica Alice, ha sollevato un acceso dibattitoresponsabilità medica e sull'applicabilità dellofissato dal decreto milleproroghe. L'uomo, inizialmente ricoverato per lombosciatalgia, è stato dimesso dopo tre visite, quando in realtà soffriva di una dissezione aortica. Questo articolo esplora i dettagli della vicenda e le conseguenze per i. I fatti: la eclatante scomparsa di, 48 anni, viene ricoverato frettolosamente in ospedale la mattina del 23 maggio 2021, lamentando dolori intensi e con valori di pressione sanguigna allarmanti. Secondo i familiari, assistiti dall'avvocato Alberto La Camera, l'uomo è stato visitato da un medico temporaneo, un professionista a gettone, che non ha accesso al sistema informatico dell'ospedale.