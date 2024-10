Lanazione.it - I Comics entrano nel vivo, aperte le mostre a palazzo Ducale

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Lucca, 21 ottobre 2024 – Primo taglio del nastro per Lucca&Games nel pomeriggio di sabato, ai piedi dello scalone d’onore di, nelle cui sale nobili sono state allestite le tradizionaliespositive della manifestazione. In precedenza, i saluti istituzionali e la presentazione di ognuna delle esposizioni, per la prima volta in una Sala Tobino ovviamente gremita di ospiti, autori e autorità civili e militari cittadine. Padrone di casa il direttore di Lucca&Games, Emanuele Vietina, che, con evidente commozione, ha dedicato questa edizione a Massimo Di Grazia, recentemente scomparso, vero simbolo deia Lucca fin dagli inizi. Vietina ha esaltato la manifestazione quale modello di cittadinanza che produce coscienza positiva.