Guida Ristoranti d' Italia 2025 i Premi Speciali assegnati dal Gambero Rosso

Sono i 22 i Premi Speciali nell'edizione 2025 della Guida Ristoranti d'Italia del Gambero Rosso, 2 sono nuovi rispetto allo scorso anno: Cioccolato. L'abbinamento sorprendente e La Cantina più bella da visitare. La Novità dell'Anno è un'altra medaglia al valore della grande famiglia Bottura col riconoscimento al Gatto Verde di Modena, mentre il Cuoco Emergente è Antonio Lerro del Riva Restaurant del View Place Hotel, altra eccellenza marchigiana che fa il suo ingresso in Guida con 84 punti. Le migliori carte dei vini appartengono a 2 Ristoranti e a una trattoria, Il Capanno a Spoleto, già Tre Gamberi. Doppio Premio anche per Pascucci al Porticciolo, uno dei 7 Tre Forchette del Lazio e quest'anno anche Miglior servizio di sala.

Guida delle osterie 2025 - due ristoranti agrigentini ricevono la "chiocciola" di Slow food - Ci sono anche due ristoranti agrigentini che spiccheranno nella guida alle osterie d'Italia 2025 di Slow food. La presentazione è avvenuta nei giorni scorsi a Milano. Tra i locali presenti nella pubblicazione, tra l'altro, viene assegnata una "chiocciola" a quelli che meglio incarnano la... (Agrigentonotizie.it)

Ecco come cambia la Guida Ristoranti d'Italia 2025 - Abbiamo rivoluzionato la lettura con una nuova grafica. Ma non solo. . In un momento in cui alcuni modelli hanno perso solidità, crediamo fortemente nelle cucine d’avanguardia, con il nuovo simbolo, il Razzo, valorizziamo quei ristoranti che cercano nuove vie creative, con combinazioni e registri inediti, stimolanti o disturbanti che siano. (Gamberorosso.it)

La piccola rivoluzione della Guida Ristoranti del Gambero Rosso parte dall'avanguardia - Avanguardia è valicare limiti e regole, ma con il supporto fondamentale della tecnica. Il Manifesto sull'avanguardia in cucina del Gambero Rosso E ora? Non è che forse, forse sia giunto il momento della scuola italiana? La sfera di cristallo per rispondere non ce l'abbiamo, ma è innegabile che nelle “nostre” cucine si stia (s)muovendo qualcosa. (Gamberorosso.it)