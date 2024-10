Club Brugge, Hayen: “Concentrati per non cadere nella trappola Milan” (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Per non perdere col Milan devi essere concentrato, senza distrazioni per lo stadio, molto pazienti. Vogliono sfidarci trovando spazi e noi non dobbiamo cadere in quella trappola. Dobbiamo fare il nostro gioco come contro il Dortmund. Dobbiamo continuare sulla nostra strada, i giocatori hanno bisogno di fiducia“. Queste le parole dell’allenatore del Club Brugge, Nicky Hayen alla vigilia della sfida contro il Milan a San Siro. Hayen però non vuole fare nomi, preferisce non indicare chi teme di più tra i rossoneri: “Non parlo di individualità, ma ci sono grandi pericoli. Hanno grande qualità e non l’hanno ancora dimostrata tutta. Ci aspettiamo una grande pressione in avanti. Loro sono in crescita, ci aspettiamo un livello più alto“. Club Brugge, Hayen: “Concentrati per non cadere nella trappola Milan” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Per non perdere coldevi essere concentrato, senza distrazioni per lo stadio, molto pazienti. Vogliono sfidarci trovando spazi e noi non dobbiamoin quella. Dobbiamo fare il nostro gioco come contro il Dortmund. Dobbiamo continuare sulla nostra strada, i giocatori hanno bisogno di fiducia“. Queste le parole dell’allenatore del, Nickyalla vigilia della sfida contro ila San Siro.però non vuole fare nomi, preferisce non indicare chi teme di più tra i rossoneri: “Non parlo di individualità, ma ci sono grandi pericoli. Hanno grande qualità e non l’hanno ancora dimostrata tutta. Ci aspettiamo una grande pressione in avanti. Loro sono in crescita, ci aspettiamo un livello più alto“.: “per non” SportFace.

