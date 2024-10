Ilrestodelcarlino.it - Cesenatico, com’è oggi dopo la furia del maltempo: dietro alle aperture, lo sconforto

(Di lunedì 21 ottobre 2024)(Cesena), 21 ottobre 2024 –l’alluvione di sabato, in riviera si va verso la normalità. Ieri aè stato riaperto il sottopasso di via Settembrini, che collega via Saffi con la Statale Adriatica e la frazione di Sala,che domenica sera era stato riaperto il sottopasso di viale Trento. La quasi totalità dei ristoranti ed i negozi allagati nella giornata di domenica erano agibili, grazie allo sforzo dei titolari, dei dipendenti, dei vicini, dei parenti e degli amici che si sono rimboccati le maniche. Segui la diretta: alluvione in Emilia Romagna, danni e devastazione Nel frattempo sono salite a 250 le richieste di intervento ai Vigili del fuoco e alla Protezione civile per gli allagamenti di cantine e scantinati di abitazioni e attività commerciali.