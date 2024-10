Cena con funghi velenosi e muore a 92 anni, la moglie è fuori pericolo. Ecco quali hanno mangiato (Di lunedì 21 ottobre 2024) Cassano Magnago (Varese) – Avevano scambiato dei funghi velenosi per funghi prataioli. Un errore fatale per un anziano di 92 anni di Cassano Magnago, che è deceduto dopo essere rimasto avvelenato insieme alla moglie di 88 anni che invece è sopravvissuta. La coppia ha iniziato a sentirsi male venerdì sera, dopo aver mangiato per Cena i funghi che, secondo una prima ricostruzione, sarebbero stato raccolto proprio dall’anziano. Sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale di Busto Arsizio e ricoverati in terapia intensiva. Per l’uomo però le cure non sono servire ed è deceduto sabato mattina. Domani, martedì, sono in programma i funerali. La moglie di 88 anni, che avrebbe mangiato un quantitativo minore di funghi, è ancora sotto osservazione in terapia intensiva. Ilgiorno.it - Cena con funghi velenosi e muore a 92 anni, la moglie è fuori pericolo. Ecco quali hanno mangiato Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Cassano Magnago (Varese) – Avevano scambiato deiperprataioli. Un errore fatale per un anziano di 92di Cassano Magnago, che è deceduto dopo essere rimasto avvelenato insieme alladi 88che invece è sopravvissuta. La coppia ha iniziato a sentirsi male venerdì sera, dopo averperche, secondo una prima ricostruzione, sarebbero stato raccolto proprio dall’anziano. Sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale di Busto Arsizio e ricoverati in terapia intensiva. Per l’uomo però le cure non sono servire ed è deceduto sabato mattina. Domani, martedì, sono in programma i funerali. Ladi 88, che avrebbeun quantitativo minore di, è ancora sotto osservazione in terapia intensiva.

