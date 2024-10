Calcio a 5: l’Italia di Salvo Samperi mette in agenda due amichevoli con la Norvegia (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo la settimana che ha visto protagonista la nazionale femminile, capace di superare brillantemente il primo step rappresentato dal Main Round verso i Mondiali 2025, la nazionale maschile di Calcio a 5 torna a inserirsi nell’agenda internazionale con un doppio test amichevole. Gli uomini di Salvo Samperi infatti ospiteranno la Norvegia i prossimi 4 e 5 novembre al Pala Ferroli di San Bonifacio, in due sfide fissate alle 18 e alle 19, con diretta visibile peraltro nel primo caso in tv su Rai Sport e nel secondo caso in streaming su Vivo Azzurro TV. Sarà un’occasione importante quella contro gli scandinavi, con cui i precedenti parlano di 3 vittorie e 1 pareggio, per mettersi in moto in vista del successivo inizio delle qualificazioni agli Europei 2026, obiettivo vero di una nazionale che sta cercando di ricostruirsi dopo anni difficili. Oasport.it - Calcio a 5: l’Italia di Salvo Samperi mette in agenda due amichevoli con la Norvegia Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo la settimana che ha visto protagonista la nazionale femminile, capace di superare brillantemente il primo step rappresentato dal Main Round verso i Mondiali 2025, la nazionale maschile dia 5 torna a inserirsi nell’internazionale con un doppio test amichevole. Gli uomini diinfatti ospiteranno lai prossimi 4 e 5 novembre al Pala Ferroli di San Bonifacio, in due sfide fissate alle 18 e alle 19, con diretta visibile peraltro nel primo caso in tv su Rai Sport e nel secondo caso in streaming su Vivo Azzurro TV. Sarà un’occasione importante quella contro gli scandinavi, con cui i precedenti parlano di 3 vittorie e 1 pareggio, perrsi in moto in vista del successivo inizio delle qualificazioni agli Europei 2026, obiettivo vero di una nazionale che sta cercando di ricostruirsi dopo anni difficili.

