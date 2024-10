Aeroporti in tilt nel Nord Italia: cancellazioni e dirottamenti, passeggeri nel caos (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il guasto negli Aeroporti del Settentrione ha toccato soprattutto i voli dirottati: infatti molti aerei che dovevano dirigersi al Nord Italia sono dovuti atterrare in altre zone del nostro paese o addirittura all'estero L'articolo Aeroporti in tilt nel Nord Italia: cancellazioni e dirottamenti, passeggeri nel caos proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Aeroporti in tilt nel Nord Italia: cancellazioni e dirottamenti, passeggeri nel caos Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il guasto neglidel Settentrione ha toccato soprattutto i voli dirottati: infatti molti aerei che dovevano dirigersi alsono dovuti atterrare in altre zone del nostro paese o addirittura all'estero L'articoloinnelnelproviene da Il Difforme.

Aeroporti Nord Italia in tilt - tutto fermo a causa dei radar di terra : cos’è successo - Tempestivamente l’aeroporto di Roma ha fatto comunicare alle compagnie aeree dei possibili disagi, invitando i viaggiatori a verificare lo stato del proprio volo in tempo reale. È stato risolto il problema tecnico che ha riguardato il sistema operativo della sala centrale di controllo Enav di Milano che gestisce lo spazio aereo del Nordovest in Italia, cioè Lombardia, Liguria e Piemonte”. (Notizie.com)