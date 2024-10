Uomini e Donne, Luca Salatino si prende una pausa dai social: "La vita reale è molto altro" (Di domenica 20 ottobre 2024) L'ex tronista di Uomini e Donne, Luca Salatino, ha annunciato di voler limitare il suo tempo sui social per prendersi una pausa dal mondo digitale. Ecco cosa ha dichiarato! Comingsoon.it - Uomini e Donne, Luca Salatino si prende una pausa dai social: "La vita reale è molto altro" Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di domenica 20 ottobre 2024) L'ex tronista di, ha annunciato di voler limitare il suo tempo suiperrsi unadal mondo digitale. Ecco cosa ha dichiarato!

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dominio keniano alla Palermo Half Marathon : vittoria per Kimutai tra gli uomini - successo della Omosa tra le donne - Un sole estivo ha illuminato la splendida prestazione di Joseph Kimeli Kimutai che ha vinto a passo di record l’XI Palermo International Half Marathon-Trofeo Nuova Sport BMW. Il 32enne atleta keniano della Dinamo Running ha condotto dal primo all’ultimo dei 21,097 Km. della gara tra Mondello ed... (Today.it)

Dominio keniano alla Palermo Half Marathon : vittoria per Kimutai tra gli uomini - successo della Omosa tra le donne - Un sole estivo ha illuminato la splendida prestazione di Joseph Kimeli Kimutai che ha vinto a passo di record l’XI Palermo International Half Marathon-Trofeo Nuova Sport BMW. Il 32enne atleta keniano della Dinamo Running ha condotto dal primo all’ultimo dei 21,097 Km. della gara tra Mondello ed... (Palermotoday.it)

Uomini e Donne - Andrea Damante svela la verità sull’amicizia con Tony Effe dopo il fidanzamento con Giulia De Lellis - Un dettaglio che mette in luce come anche gli incontri più semplici possano essere influenzati da intrecci personali e sentimentali, specie quando coinvolgono figure pubbliche di spicco come Damante e Tony Effe. Le sue dichiarazioni hanno aperto scenari interessanti sulle dinamiche tra celebrità e amicizie nello showbiz, lasciando intendere che non tutto è come sembra. (Anticipazionitv.it)